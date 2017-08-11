新聞深喉嚨》狂人對槓叫戰! 「烈焰與怒火」不夠硬 川普再撂「Youll see!」

新聞深喉嚨》

北韓公開宣示8月中旬以4枚導彈攻擊關島海域後，北韓領袖金正恩與美國總統川普持續「口水戰ing」，川普最新說法要北韓「走著瞧」，將遭遇「想像不到的事」！值得注意的是，北韓過去常以南韓作為恐嚇的對象，如今直指日本與美國，怎麼回事？是什麼樣戰略考量？或意氣用事？戰爭的風險，相較4月的危機，真的一觸即發嗎？

另一個全球矚目的衝突，就是邊界對峙進入第七周的中國大陸與印度！最新消息，據印媒報導，印軍增援三個師的兵力開赴前線，並在洞朗地區實施撤村。而解放軍則傳出「東風」系列導彈已入藏。《新聞深喉嚨》持續追蹤此地區的動態，來賓意見嚴重分歧。如今，是戰是和？態勢可有更明朗？

「新華網」刊出一篇分析，指印度有所謂「一個內湖，兩個同心圓，三個緩衝區」擴張理論基礎，「一個內湖」指要將印度洋完全納入印度勢力範圍成為「內海」；「兩個同心圓」則是以印度為中心，「內同心圓」包括尼泊爾、不丹、錫金三個喜馬拉雅山小國，和印度北部邊境的部落地區，該地區可以作為文化上的自治地區存在，但不能成為獨立的政治單位；「外同心圓」是將波斯灣的酋長國、伊朗、阿富汗、中國西藏、泰國、緬甸等，納入「大印度聯邦」；「三個緩衝區」是指阿富汗、中國西藏和印度洋，分別作為印度與俄羅斯、中國和域外大國的緩衝地帶。若此，不但與中國大陸「一帶一路」完全相撞，印度還有意染指西藏？近日的對峙，沒有爆發衝突，或全面戰爭，中國大陸與印度在各自崛起的前路上恐怕終須一戰？

曾任美國前副總統錢尼副國家安全顧問的愛達荷州共和黨主席葉望輝(Stephen Yates)，6月受訪表示「中國切斷台灣的外交關係，台灣是可宣布成為「台灣共和國」。中國的作法等同逼台灣成立「台灣共和國」，時力主席黃國昌隨即附和「這建議有值得參考的地方，第一階段先完成三讀，啟動全面憲政改革，包括正名、屬於台灣人的憲法與國名等都可討論。」不料，葉望輝8月7日芝加哥出席北美洲台灣人教授協會年會，回應有關台灣獨立問題表示「如果台灣人民的確都同意獨立，並做好可能因獨立產生的各種後續武力衝擊與犧牲的準備，我會尊重台灣的選擇，但台灣人自己的選擇，不要寄望美國會介入相挺。」黃國昌怎沒附和？倒是10日夜宿台中地院至清晨近8點才離開，裝沒聽到？玻璃心碎？

世大運倒數，台北市長柯文哲賣力行銷世大運，戴傘帽測雨備、化身知名動畫、找Youtuber拍短片、甚至直播敷貓熊面膜，不計形象宣傳！離開幕剩8天，現在還有18%、約1845名選手安全審查、基本簽證沒有過；256場單場賽事，平均售票率賣不到三成，其中足球單場票數4078張，只賣出15張；選手休息室被指省過頭，搞得「工寮」一樣；甚至傳出選手村鬧「廁所荒」，警衛、保全人員因無法入內，被迫四處借廁所，有時得尿在寶特瓶！未免太扯！世大運倒數8天，這樣ok嗎？

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(中時電子報)