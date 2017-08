如何快速判斷新公司好壞？ CNN提5點觀察

《CNN》財經網站提出5點觀察,讓工作者可早點意識到是否陷入不良的職場環境。(示意圖/達志影像/shutterstock提供)

一般來說,當進入新的工作前,人們很難準確地去判斷該家公司的好壞,就算徵詢他人意見,也可能因個人經驗、感受不同,難以類推到自身,皆要入職一段時間後才能認清。不過,仍有一些跡象可做判斷,《CNN》財經網站就提出5點觀察,讓工作者可早點意識到是否已陷入不良的職場環境。

1、離職率很高(The turnover is high)

如果一家公司的離職率很高,顯示員工根本不想於此工作。一般來說,若員工任職不到1年就流轉,就代表這裡有極嚴重的問題;此外,當一家企業除高階主管外,底下員工都很資淺的話,也是一個重要的訊息,這裡絕非好的工作環境。

2、員工很怕老闆(People are afraid of the boss)

這裡所說的害怕並非是那種出自對老闆的敬畏,而是員工每天都在擔心任何一點小事都可能會惹毛老闆,甚至遭到解雇,這樣的公司值得注意。

3、所有人一到時間就離開(Everyone leaves exactly at quitting time)

一家好的公司,員工通常會甘心早點上班,並且不會一到準點就離開。如果員工真心喜歡此份工作,那他們應該不會只願在限定的時間內做最小的付出。

4、員工不社交(Coworkers don't socialize)

快樂的人會互相交談,儘管工作時間忙碌,處於良好職場環境的員工們,也都會在休息時間與午餐時進行互動;完全都沒有互動的員工,代表他們很可能不樂於這份工作。

5、缺乏回報(It's all take, no give)

若一份工作經常有許多要求,卻從沒提供員工任何回報,代表此工作環境很不健全,所謂的回報不是對價關係,而是要有合理的「給」與「拿」。

