如何快速判斷新公司好壞？ CNN提5點觀察
一般來說，當進入新的工作前，人們很難準確地去判斷該家公司的好壞，就算徵詢他人意見，也可能因個人經驗、感受不同，難以類推到自身，皆要入職一段時間後才能認清。不過，仍有一些跡象可做判斷，《CNN》財經網站就提出5點觀察，讓工作者可早點意識到是否已陷入不良的職場環境。
1、離職率很高（The turnover is high）
如果一家公司的離職率很高，顯示員工根本不想於此工作。一般來說，若員工任職不到1年就流轉，就代表這裡有極嚴重的問題；此外，當一家企業除高階主管外，底下員工都很資淺的話，也是一個重要的訊息，這裡絕非好的工作環境。
2、員工很怕老闆（People are afraid of the boss）
這裡所說的害怕並非是那種出自對老闆的敬畏，而是員工每天都在擔心任何一點小事都可能會惹毛老闆，甚至遭到解雇，這樣的公司值得注意。
3、所有人一到時間就離開（Everyone leaves exactly at quitting time）
一家好的公司，員工通常會甘心早點上班，並且不會一到準點就離開。如果員工真心喜歡此份工作，那他們應該不會只願在限定的時間內做最小的付出。
4、員工不社交（Coworkers don't socialize）
快樂的人會互相交談，儘管工作時間忙碌，處於良好職場環境的員工們，也都會在休息時間與午餐時進行互動；完全都沒有互動的員工，代表他們很可能不樂於這份工作。
5、缺乏回報（It's all take, no give）
若一份工作經常有許多要求，卻從沒提供員工任何回報，代表此工作環境很不健全，所謂的回報不是對價關係，而是要有合理的「給」與「拿」。
(中時電子報)
文章來源：CNN
關鍵字：職場
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