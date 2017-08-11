九寨溝地震 妻失聯 7歲兒留半個麵包給媽媽

周建榮顧不得頭上的傷，急著尋找失蹤妻子的下落，連換藥都耽擱了。（圖取自新浪網）

8月8日當天晚間9時19分，在中國四川省九寨溝發生規模7地震，已造成20人死亡、493人受傷、多人失蹤。來自廣州周建榮與妻子出遊，也遇上了這場劫難。妻子迄今行蹤不明、生死未卜，年幼的兒子懵懂不知，還撕下半塊麵包想留給媽媽。

據新浪報導，四個家庭的父母租了輛中型巴士，相約來趟為期12天的暑期親子遊，九寨溝是第三站。35歲的周建榮坐在司機後方，負責導航指路。

8月8日晚間，他們結束九寨溝風景區的行程，出發前往下個景點──川主寺。約一小時後，便發生劇烈強震，巨石從天而降，巴士也翻落山溝。周建榮與司機率先將三名孩子救出、安頓，然而同行的四名友人，以及自己相戀17年的妻子卻下落不明。

九寨溝地震至今第三天，周建榮頭部縫了兩次，兩度往返災區，依然搜索無果，但他不願放棄。眾人勸他回成都治療，但周建榮仍打算先將孩子送離災區，自己留下來把人都找到，「那怕去民政局和殯儀館確認屍體」。

年僅7歲的兒子總是問說：「媽媽什麼時候回來？」甚至把麵包撕開，只吃了一半，水也只喝了兩口，說是要留給媽媽。周建榮哽咽說，妻子已經遇難的機會比較大，不知道還能瞞兒子多久。

(中時電子報)