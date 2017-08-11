衝擊肉感AV女王引退 杏美月爆乳炸尻只能回憶

在去年突然引退的AV女優杏美月，以重磅身材與精緻臉蛋，在肥美系女優領域脫穎而出，蔚為翹楚。(JUFD_543、JUFD_577)

是的，那個用俏麗臉蛋與胸尻肉彈占滿整個螢幕、每次現身都自帶衝擊波的話題AV女優杏美月，如今已盼不到她的新作了，被譽為「最強肥美系女王」的杏美月，早於去年的2月推出最後一支作品，以「被動式」遭強制play後，引退拒絕再玩，有較於她過去在AV界勘稱「強取豪奪」的演出風格，這部「最後一X」內容上來說相當低調謙遜，換個角度想，也算是在最後的最後，讓人留下深刻的印象。

知名AV評論家一劍浣春秋用「惠我良多」來感謝杏美月在AV界的付出，甚至說她的引退，是一個時代的終結，也就是所謂的「杏美月時代」，杏美月降臨AV界，從頭至尾都不是要在主流AV領域廝殺，而是以特殊的市場區隔為狩獵取向，力求成為重量級肥美系AV中的翹楚，而杏美月做到了，並且一洗肥美系=恐龍妹的刻板印象，這位超重量級的肉彈孃，雖然是「多肉寶貝」，卻不失身體曲線，同時還有多數Aver們公認的標誌五官，在肥美AV領域來說，絕對是超級正妹無誤。

杏美月能讓人如此印象深刻，當然不是空有外表，回憶女王在暗黑界打滾10年所留下的「戰績」，可以說她是一個在拍片工作上力求個人外顯特質與作品風格一致的率直型女優，164公分高、J罩杯的她，身材「暴力」，AV作品的演進史總是看見她不斷突破，相當不意外地，她走了攻擊肉食路線，多年來，想得到的過激劇情，杏美月幾乎都挑戰過，慾求不滿的爆乳妻、遊走禁忌關係的肉食女、2次元cosplay情色妖姬等，搭配著越來越高強度的解禁，玩SM、尬黑人甚至「開後門」，杏美月留下不少讓人印象深刻的衝擊之作，從她的作品中，不僅看出她的超強技能，還能看到這位特定取向的巨型AV女優，挑戰暗黑演藝事業的誠意與決心，而在這圈子全力衝刺了10年，杏美月的下一步在哪裡？我們無法確切地知道，但相信無論到哪裡，她都會貫徹個人風格，全力以赴！

姓名：杏美月

拼音：An Mitsuki

出生地：日本大阪府

血型：O型

身高：164cm

三圍：44 - 25 - 39 J罩杯

興趣：高爾夫球、旅行、閱讀

出道年份：2006

所屬片商：Fitch

演出作品：

「爆乳エロコスプレイヤー 会員限定中出し撮影会 杏美月」

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(中時電子報)