新科日本國民美少女冠軍 13歲井本彩花挨批「不正」

井本彩花與師姐上戶彩合照。(取自日網)

井本彩花顏值被質疑，網友翻出上戶彩參賽照力挺。(取自日網)

擁有30多年歷史的全日本國民美少女大賽近日舉行，由年僅13歲的井本彩花拿下后冠，確定成為上戶彩師妹出道。然而消息一出，有網友便開始質疑評審眼光，認為井本彩花真的不正。

網友認為其他參賽者顏值更勝一籌。(取自日網)

來自京都的井本彩花得知奪冠瞬間，忍不住激動摀住臉龐，事後與上戶彩合照，也被大誇有上戶彩小時候的影子。但這段評論明顯有網友不認同，質疑評審眼光有問題，其他參賽者還比較美，更有網友爆料井本彩花本人與照片「根本是兩個人」，本人顏值普普。

不過就有人拿出上戶彩當年參賽照片，力挺評審是看未來性，井本彩花可望如師姐上戶彩一樣女大18變，未來備受期待。

(中時電子報)