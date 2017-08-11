添加非食品等級亞硝酸鈉 無危害人體判無罪

全台熱狗火腿行在肉品內添加非食品等級的亞硝酸鈉的保色劑，合議庭認為，並無違反食安法，宣判無罪。圖為檢方查扣的添加物外包裝，上方的骷顱頭提醒是非食品等級。（圖／本報系資料圖）

全台熱狗火腿行負責人黃靜芬，自2013年開始在火腿內加入非食品等級的亞硝酸鈉，藉以保持肉品鮮度、肉色，士林地院審結，判決黃無罪。合議庭認為，食安法中所提到的未經中央主管機關許可添加物，亞硝酸鈉屬可以添加，本來就有些微毒性，食品等級的袋子外包裝，也有骷髏頭警示，經法院檢驗非食品等級並沒有危害人體，屬行政罰的範圍，判決黃無罪。

黃的產品提供多間早餐連鎖店火腿、培根、熱狗，自2013年6月至2015年9月間，向廠商叫貨購買酸鈉和亞硝酸鈉，再加工製造時，添加在肉品內，作爲保色劑使用，檢方當時估算添加的肉品價值上千萬，但用量都極低，一大包用一年還有剩，並未宣告沒收。

判決指出，食安法在制定的時候，添加塑化劑等化學藥劑屬於非經中央主管機關許可的添加物，又影響健康的物品，將以刑罰處罰，但亞硝酸鈉本來就可以添加，經檢驗又沒有危害人體，不應科以刑法處罰。

被告添加在火腿、培根、熱狗等加工肉製品的硝酸鈉和亞硝酸鈉，原本就是主管機關准許在肉類製品作為保色劑使用的物質，至於「non-food grade」，黃等人辯稱，並沒有注意外包裝，廠商送來後就放在倉庫角落，需要時就拿一點使用。

合議庭認為，外包裝「食品級」，有些也印有骷顱頭的標示，目的是要提醒，酸鈉和亞硝酸鈉本來就含有些許的毒性，只要添加劑量沒有超過，沒有危害人體，就屬於行政罰範圍，可由主管機關處罰，非法院權責。

(中時)