女排亞錦賽》中華不敵泰國 分組第2晉級8強

中華女排教練林明輝賽前帶領球員熱身。(取自AVC官網)

在菲律賓馬尼拉參加亞洲女排錦標賽的中華隊，11日遭遇泰國，雖在開局氣勢不錯，首局卻遭對方逆轉拿下，整個氣勢也倒向泰國，中華隊最後24比26、14比25、15比25落敗，將以預賽2勝1敗、D組第2姿態闖進8強。

接下來12日將休兵1天，然後才進行8強分組複賽，中華隊將跟泰國、中國大陸、日本分在F組，預賽成績保留，代表中華隊將帶0勝1敗戰績晉級，先於13日下午3點遭遇日本，然後14日上午10點對決上屆冠軍中國。

(中時電子報)