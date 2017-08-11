通霄特高壓電線遭反對 台電將部分地下化

為因應能源轉型，2025年天然氣發電占比近半，台電正推動苗栗通霄電廠燃氣複循環機組更新計畫，並興建通霄至義和345KV特高壓線路，不過遭到部分當地居民反對。今（11）日自救會前往能源局抗議，要求全線地下化。

台電發言人林德福回應，工程將以影響最小化方式進行，沿河川、高速公路與山區等公共用地設置，儘量避開人口聚集處，至於平原人口稠密地段，台電將盡力配合在地鄉親需求將部分線路鐵塔地下化。

林德福表示，通霄1號機目前已在測試階段，預計9月中可以併聯，目前輸電網路還可以容納通霄1號機的發電量，未來3部都上線後，勢必需要透過新建的特高壓線路才有足夠輸電能力。

通霄電廠計畫是更新擴建3部裝置容量各89.26萬瓩的燃氣複循環電機組，合計容量約270萬瓩，等同挹注約7％的備轉容量率。林德福指出，未來通霄3部燃氣新機組發電量將比舊機組提高達3.5倍，有助苗栗地區穩定用電，更可同步改善中、北部幹線電網供電能力。

針對自救會要求1至21號鐵塔全部地下化，林德福表示，將以避開人口稠密區為優先考量，1至5號鐵塔將與市區較近，將改為沿著南勢溪河川公地設置，先架空拉線，待水利署規劃推動的水防道路開闢工程完成後，就會盡快辦理線路地下化。

水利署副署長王藝峰表示，水利署工作小組上個月己核定650萬元，請苗票縣政府做通宵溪治理規劃檢討報告，水利署近期會同意涉及水防道路用地範圍線調整部分，規劃完就可以評估工期。

林德福接著說，5至11號鐵塔部分，已沿南勢溪、國道3號高速公路，並轉往非屬都市計畫區的山區架設，全國其他類似地區也皆採架空線路，無地下化條件。至於11號鐵塔之後也都設置於山區，已避開人口稠密區。

對於自救會的反彈，林德福認為，自2007年起至今持續辦理公開說明會，面台電仍將持續溝通，也提出包含鐵塔工程的塔基美化、空間善用等配套措施，希望創造雙贏。

(工商)