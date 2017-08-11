電玩誘童「打手槍」 狼師強制猥褻罪起訴
曾任台北市私立景文高中教師的42歲男子林志豐，涉嫌透過電腦遊戲「英雄聯盟」、手機遊戲「創世破曉」內建的聊天室介面，以玩電腦名義誘騙至少5名國小六年級男童到其住處，再強迫幫男童手淫逾20次；台北地檢署今依強制猥褻罪將林男起訴。
檢警調查，林男2004年起在景文高中資工科系任教，今年2月起，林在電腦遊戲聊天室認識12歲男童，男童透露因家教嚴格，在家不太能玩電腦，林藉機以有電腦玩為由，誘騙男童到他家。等男童到林住處後，林要求幫男童手淫。
男童不知遭性侵害，還向同學宣傳林男家裡有免費電腦玩，林透過男童關係再接觸至少4名被害男童，估算林嫌一個月犯案逾20次。
今年3月初，男童媽媽發現兒子與林男的LINE對話，內容曖昧，媽媽與學校聯繫，配合校方追查才揭開真相。新北市警方4月16日晚間，持拘票拘提林到案，檢方訊後以林涉嫌重大，且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。
(中時)
關鍵字：強制猥褻罪
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。