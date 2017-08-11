電玩誘童「打手槍」 狼師強制猥褻罪起訴

曾任台北市私立景文高中教師的42歲男子林志豐，涉嫌透過電腦遊戲「英雄聯盟」、手機遊戲「創世破曉」內建的聊天室介面，以玩電腦名義誘騙至少5名國小六年級男童到其住處，再強迫幫男童手淫逾20次；台北地檢署今依強制猥褻罪將林男起訴。

檢警調查，林男2004年起在景文高中資工科系任教，今年2月起，林在電腦遊戲聊天室認識12歲男童，男童透露因家教嚴格，在家不太能玩電腦，林藉機以有電腦玩為由，誘騙男童到他家。等男童到林住處後，林要求幫男童手淫。

男童不知遭性侵害，還向同學宣傳林男家裡有免費電腦玩，林透過男童關係再接觸至少4名被害男童，估算林嫌一個月犯案逾20次。

今年3月初，男童媽媽發現兒子與林男的LINE對話，內容曖昧，媽媽與學校聯繫，配合校方追查才揭開真相。新北市警方4月16日晚間，持拘票拘提林到案，檢方訊後以林涉嫌重大，且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

(中時)