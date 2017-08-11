故宮奧塞閉展倒數 小編上演離別戀爆話題

故宮奧塞展閉展倒數！朝聖人潮湧現，這次不看就得花大筆鈔票飛法國。(時藝多媒體提供)

社群時代來臨造就了新型態的互動行銷手法，各家小編(經營臉書粉絲專頁的編輯)各出奇招就是為了吸引廣大網友們的關注，目前正於國立故宮博物院熱情展出的印象．左岸-奧塞美術館三十週年大展將於8月28日(一)閉展，故宮精品與奧塞展在各自粉絲專頁上演離別戲碼，網友熱議並直呼：「奧塞高富帥不要走！」

因發薪前後泡麵篇貼文而大紅的故宮精品小編於三月份時發佈徵婚貼文，吸引數品牌小編上前求婚，小編群們各個發揮創意將自家品牌化為優勢行銷自己，其中更包含五月天瑪莎、國民黨、蘇貞昌等等粉絲專頁小編來留言湊熱鬧，網友們大嘆：「快拿板凳來！卡位看好戲」，最後則是由奧塞展小編的霸氣高富帥宣言拔得頭籌抱得美人歸。藉以宣傳其展覽即將來台於故宮展出，小編群的機智回覆顛覆以往形象，讓品牌更靠近民眾。

故宮精品小編逗趣的發文與留言，讓粉絲大喊太閃了。(時藝多媒體提供)

奧塞展小編擁有高富帥之名，也以感性內容回覆。(時藝多媒體提供)

其故宮精品小編與奧塞展結下的中西情緣，即將於今年七夕8月28日(一)畫下句點，雙方於近日粉絲專頁上又再次上演離別戲碼放閃，故宮精品小編用其商品封條行李束帶示意要綁住情郎不放手，奧塞展也寫下肺腑之言傳達不捨情感，互動留言「今早警衛通報展場發生失竊，是你偷走我的心嗎？」與「我的腿好痠，因為我在你腦海裡跑了一整夜」湧入許多民眾大喊「好肉麻」、「快追夫去法國」、「帶我走」等趣味留言，更多人則是留下不捨奧塞展即將閉展的字句，並揪團於最後倒數階段相約看展。

奧塞展8月28日閉展！69件曠世真跡在台灣，梵谷米勒都來了！(時藝多媒體提供)

奧塞展開展至今人潮相當踴躍，展出包含展出包含梵谷、米勒、雷諾瓦、莫內、塞尚、高更、竇加、秀拉與德拉克洛瓦等真跡名作，總保值超過150億台幣，可謂是今年最大檔的藝術展覽，暑假排隊人潮更是延綿不絕，觀過展的陳先生表示：「好的作品都在台灣了！說什麼也要帶孩子們來朝聖一番」，奧塞閉展倒數剩不到20天，小編們帶動衝人氣造話題，成功的製造新型態的互動行銷。

(中時電子報)