陝西車禍釀36死 官媒分析原因

8月10日晚間11時許，西漢高速陝西段發生一起特大交通事故，目前已造成36人死亡、13人受傷。大陸官媒認為，隧道口是道路交通事故高發的路段，主要有三點原因包含隧道斷面與道路斷面寬度有突變、道路光照強度有突變，以及道路限速有突變。

新華社報導，從事故現場照片及相關新聞報導來看，這起交通事故是即將進入隧道的失控大客車撞向隧道口側壁，造成重大人員傷亡。

分析這起交通事故的原因，首先，大客車駕駛員深夜行車，由於疲勞駕駛或分神，將車開出正常行駛車道，另外，乘客多半沒有繫安全帶，所以造成慘烈傷亡。

其次，是事故現場大客車座椅安裝強度不夠，猛烈碰撞時斷裂解體堆積在一起，這種情況下即使繫了安全帶的乘客也很難辜免遇難。這是大陸大客車製造普遍存在的問題。

最後，是道路的原因，也是造成此次事故的最主要原因。從現有的事故現場照片來看，隧道外的道路斷面與隧道內的寬度相比，有明顯的突變，但隧道外面護欄與隧道內壁之間沒有任何過渡連接設計，造成隧道側牆外露，且沒有任何防撞設施的設計，造成失控車輛與隧道側牆形成正面碰撞，這種正碰情況下，能倖存的幾率微乎其微。

(旺報)