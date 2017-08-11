宜居城市彩繪高雄比賽 獲獎作品聯展中
為提升孩子們對於高雄之美的認知，激發兒童對藝術的興趣和熱情，高師大文創學會多年來舉辦寫生比賽，今年「2017宜居城市彩繪高雄」參賽同學踴躍，收件數破歷年新高，小朋友們描繪出心目中的高雄風貌，作品正在義大創藝空間舉行聯展。
今年共有200多件作品參賽，依國小低年級、中年級、高年級組取出前三名，另有不分級組設佳作20名，共29件作品獲獎。
主辦單位表示，藉由兒童天真無邪，五彩繽紛的視角，在畫布上描繪出他們心中的高雄，或者高雄的地標，使彩色的高雄雋刻在每個人的心中，經評審會議結果選出得獎作品，8月13日下午2點半將舉行頒獎典禮暨聯展開幕茶會，作品則在31日前在義大創藝空間（高雄市仁武區義大二路102號之1）舉行聯展，開放各界參觀。
(中時)
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