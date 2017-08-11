布袋商港蛻變ing 帶動觀光新亮點
航港局為促進布袋商港觀光及休憩產業發展，近期將展開多項建設，包括港區景觀整建、區域排水及整地等公共設施工程；另為提供更多客船停泊規劃延建碼頭，且為提供旅客更完善的客運服務品質，將啟動客運服務區設施改善工程，以創造布袋商港觀光新亮點，營造在地化景點特色。
布袋商港為臺灣本島唯一的國內商港，民眾除搭飛機外，亦可於布袋商港搭乘布馬航線前往澎湖觀光旅遊，近年來利用該航線的旅客大幅成長；為發展布袋商港觀光遊憩及引進觀光產業，航港局已建立布袋商港國內商港觀光發展推動合作平臺，與嘉義縣政府、觀光局雲嘉南管理處及臺灣港務公司共同合作，活化現有設施，包括水泥圓庫及旅運設施改建等。
航港局指出，布袋商港相關建設計畫，除提供搭船旅客更好的服務品質，也希望串聯布袋商港周邊景點，在旅遊旺季(每年4-10月)吸引前往澎湖旅遊的遊客在布袋停留一晚，在淡季(每年11-3月)藉由創造亮點讓遊客到港區及周邊景點進行觀光及消費，創造更多的觀光人潮及經濟效益。
航港局提醒，布袋商港的工程將陸續展開，因應工程進行的需要，相關行車、人行的動線將會機動性調整，屆時請進入布袋商港的民眾能配合指示或工作人員的引導，期在渡過前階段施工期後，能以嶄新的面貌迎接旅客，帶動地方產業發展新契機。
(中時)
關鍵字：布袋
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