不禮讓未減速 2車相撞波及6車
台中市北屯區崇德6路11日清晨發生一起交通事故，一輛大貨車與一輛休旅車行經該路口時，疑似2車在未減速情況下導致強力碰撞，分別衝向停放路旁的車輛，導致2部機車與4輛轎車受損，31歲林姓休旅車駕駛受傷送醫、38歲林姓大貨車司機毫髮無傷，2人經警方實施酒測，並未有酒駕情況，全案依毀損罪究辦。
警方指出，當時路口號誌閃著雙黃燈，大貨車與另1輛從巷口出來的休旅車卻快速通過沒有減速，因撞擊力道之大，大貨車左前方輪爆胎衝撞一輛停放路旁小貨車才停住但被撞小貨車則因外力撞擊又往前推撞前方2部轎車。休旅車轉成逆向撞上對向路旁一輛轎車造成車頭、車身等受損過程中有2部機車遭碰撞倒在人行道。
「怎麼會這樣子啊！」遭殃及的2部機車與4輛轎車滿地碎玻璃及脫落零件，警方指出，事發當時是凌晨4時20分左右，車主接到警方通知趕到現場都還睡眼惺忪，看見現場滿臉驚訝。至於車禍原因及肇事責任已由警方進一步鑑定釐清中。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。