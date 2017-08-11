不禮讓未減速 2車相撞波及6車

休旅車與大貨車台中市北屯區崇德6路口時，疑因雙方未減速通行強力互撞後波及停放路旁的4輛轎車及2部機車。（張妍溱翻攝）

台中市北屯區崇德6路11日清晨發生一起交通事故，一輛大貨車與一輛休旅車行經該路口時，疑似2車在未減速情況下導致強力碰撞，分別衝向停放路旁的車輛，導致2部機車與4輛轎車受損，31歲林姓休旅車駕駛受傷送醫、38歲林姓大貨車司機毫髮無傷，2人經警方實施酒測，並未有酒駕情況，全案依毀損罪究辦。

警方指出，當時路口號誌閃著雙黃燈，大貨車與另1輛從巷口出來的休旅車卻快速通過沒有減速，因撞擊力道之大，大貨車左前方輪爆胎衝撞一輛停放路旁小貨車才停住但被撞小貨車則因外力撞擊又往前推撞前方2部轎車。休旅車轉成逆向撞上對向路旁一輛轎車造成車頭、車身等受損過程中有2部機車遭碰撞倒在人行道。

「怎麼會這樣子啊！」遭殃及的2部機車與4輛轎車滿地碎玻璃及脫落零件，警方指出，事發當時是凌晨4時20分左右，車主接到警方通知趕到現場都還睡眼惺忪，看見現場滿臉驚訝。至於車禍原因及肇事責任已由警方進一步鑑定釐清中。

(中時)