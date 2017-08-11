屏東升格為豪雨特報 注意雷擊、強陣風

屏東山區升格為豪雨特報(取自中央氣象局)

中央氣象局今（11）日傍晚5點45分發布豪雨特報，屏東山區有局部大雨或豪雨，高雄山區亦有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

據中央氣象局資料顯示，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨。下午4點45分發布大雨特報，基隆地區、新北及高屏山區有局部大雨發生的機率，請民眾注意雷擊及強陣風。

(中時電子報)