打破「墾丁好貴」迷思 屏縣府推6千有找行程
前陣子媒體報導墾丁觀光人數呈「雪崩式下跌」，引發網路熱議，縣府除了反駁以國家公園景點遊客總和是「以管窺天」，也積極推出套裝旅遊優惠，墾丁3天2夜自由行6000元有找，超高CP值希望打破「玩墾丁好貴」的迷思。
日前媒體報導，今年上半年墾丁國家公園境內景點總參訪人數僅211萬餘人，比去年同期大減132萬8700餘人，呈「雪崩式下跌」。縣長潘孟安今日參加集團結婚記者會時表示，以國家公園景點遊客數看整個恆春半島觀光是「以管窺天」，無法看見全貌，雪崩式下跌說法更是誇大。
不過為了打破網路上「玩墾丁好貴」的迷思，縣府推出遊墾丁優惠套裝行程，價格從5199元至8099元不等，希望吸引國人甚至海外遊客到墾丁遊玩。這次南高屏澎4縣市聯合到日本推觀光，屏東縣提出相關行程，引起日方不少業者興趣。
套裝遊程由屏東客運及屏東旅行社規畫，住宿均是恆春半島優質飯店或民宿，交通服務無論遊客從高雄小港機場或高鐵新左營站，都可搭乘機場快線或墾丁快線直達墾丁，並贈送墾丁街車3日券。
第二日午後還有台灣觀巴半日遊行程，有2條路線，一為西海岸線紅柴坑半潛艇或海生館、白沙灣、貓鼻頭、關山賞日落，二為墾丁海陸體驗、後壁湖水上活動三合一、貓鼻頭、關山賞日落，均有導覽員帶領來趟恆春半島深度之旅。
目前墾丁3天2夜自由行套裝遊程已在網路開賣，2人即可成行，可至網站查詢。
(中時)
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