菁英盃》南湖姐弟檔 張簡鈺玲、張簡加瑋從小愛單挑

南湖姐弟檔姊姊張簡鈺玲(右)與弟弟張簡加瑋(左)，新學年HBL將可看到兩人同披南湖戰袍。(林宋以情攝)

籃球路上，有妳(你)真好。今年南湖高中男女籃有對「姐弟檔」，張簡鈺玲與張簡加瑋，兩人自國中就一起打球切磋球技，張簡鈺玲笑說，「我們以前最愛一挑一，以前我贏比較多。」

南湖女籃高三張簡鈺玲身高176公分，弟弟張簡加瑋新學期升上高二，190公分同是南湖陣中不可或缺的中鋒，兩人身高都遺傳自父親的基因，不過張簡鈺玲爆料，小時候打球還是她佔上風，同是中鋒位置，招牌動作也很相似，「我們有個過人、踩進去的腳步，被別人說很像。」

張簡加瑋會選擇讀南湖，多少也是受到姊姊影響，只要逢男女籃出賽，兩人都會幫彼此打氣、互相交流，張簡鈺玲說，「如果剛好有看到他比賽，賽後也會稍微討論比賽的Play，譬如說哪球應該要直接投掉或什麼，他也會聽。」

畢業自宜蘭員山國中，張簡鈺玲兩年前曾短暫披過永仁戰袍，104學年選擇降轉至南湖，苦蹲兩年「球監」，19歲這年終於能重返HBL賽場。

「看隊友上場比賽都很手癢，但就告訴自己，練球就是為了以後，既然做了決定就不要後悔。」她特別感謝這段期間家人給予動力，讓她堅持下去熬到高三，「最後一年，很期待也很開心，就是每場球盡力打，不要讓高中生涯留下遺憾。」

(中時電子報)