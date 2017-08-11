前特偵組發言人轉任律師 柯P到場致意

柯文哲開心與楊榮宗事務所的律師合影(楊榮宗提供)

楊榮宗(中)事務所開幕，柯P到場致意(楊榮宗提供)

楊榮宗(中)事務所開幕，柯P到場致意(楊榮宗提供)

楊榮宗事務所開幕，法務部政次陳明堂(左)、柯P(中)、台北地檢署檢察長邢泰釗(右)到場致意(楊榮宗提供)

前特偵組檢察官兼發言人楊榮宗日前退休，轉任恆昇法律事務所所長，今天舉辦擴大開幕茶會，現場冠蓋雲集，包括台北市長柯文哲、公懲會前委員長謝文定、法務部次長陳明堂、張斗輝、蔡碧仲和台北地檢署檢察長邢泰釗等官員到場致意。

柯文哲到場時，不少律師爭相和柯合照，與柯私交甚篤的楊榮宗笑稱：「要合照的都要去看世大運！」柯笑得合不攏嘴。

司法官訓練所31期結業的楊榮宗，是台大政研所碩士，曾任特偵組發言人，榮獲法務部模範公務員獎。

(中時)