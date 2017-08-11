回應陳歐珀指責 林聰賢：不會駛船嫌溪彎

農委會主委、前宜蘭縣長林聰賢以「不會駛船嫌溪彎」回應陳歐珀的批評。（胡健森攝）

有意角逐宜蘭縣長寶座的民進黨立委陳歐珀，昨天砲火四射地抨擊前宜蘭縣長林聰賢等黨內同志，林聰賢今（11）日表示，當縣長就像是當船長，相信大家不會選出一個「不會駛船卻嫌溪彎」的船長。

正努力爭取黨內縣長選舉提名人的陳歐珀，昨（10）日接受廣播節目專訪時，直指前宜蘭縣長、現任農委會林聰賢在擔任縣長期間施政績效不彰，加上農地、農舍、地價稅問題造成民意反彈，才讓民進黨在明年的縣長選舉居於劣勢。

林聰賢今天表示，自己在2009年很困頓的情況下參選，但最後得到了縣民的認同，挑戰尋求連任的呂國華成功，而當縣長就像是當船長，相信大家不會選出一個「不會駛船卻嫌溪彎」（台語）的船長。

對於農地、農舍、地價稅等問題，林聰賢說，這要分兩個部分來看，當時他是要凸顯農發條例修訂以後，很多配套方面的不足，也需要落實管理，或許很多宜蘭鄉親會認為縣府沒有照顧農民，但實際上，落實管理就是在保障大家的權益，如果一切合法，自然就不會有問題；至於地價稅問題，主要是中央原先規定3年調整一次，會有級距太大的現象，這還涉及到財產總歸戶的問題，當時縣府內部確實在研判上還不夠周延，之後也即時導正過來。

林聰賢強調，對的事情就要堅持，至於做法上沒有周全，也應該去面對、檢討，任何的公共政策都應該站在全民的立場去考量，當然也樂於接受大家批判，畢竟是屬於公共議題；但是否要將一場縣長選舉，全部歸咎在1項單純的政策問題上，相信縣民心中自有一把尺。

對於陳歐珀今天姿態放軟地表示，他與林聰賢是「好兄弟」，要共同為宜蘭來承擔問題；林聰賢對此回應說，選舉需要團隊合作，也應該是「對外」而非「對內」的競爭，民進黨是民主政黨，一開始會有一些對話的競爭，但這是一個過程，黨內有良好的機制，大家也有共同的責任，都會為宜蘭、為黨，盡個人的能力。林聰賢還說，長期以來，不管是哪一個政黨或地方團體，都有競合關係，但是要當主帥的人就要有整合能力，如果不是如此，那大家可能就要好好地選擇一下。

(中時)