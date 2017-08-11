黛妃前司機：若是我駕駛或能避免意外

英國黛安娜王妃逝世20周年將至，黛妃生前一名司機日前接受英國媒體訪問，指事發時接載黛妃的司機行駛速度過快，倘若由他駕駛，或能避免意外。

前司機特布特（Colin Tebbutt）當年得知黛妃死訊後，立即趕到醫院，與前管家伯勒爾（Paul Burrell）一起處理黛妃的身後事。特布特表示，當時黛妃的遺體直接放在醫院的病床上，並沒有移送到太平間，這個情況令他「難以接受」。

為免其他人窺看病房，特布特刻意以被子遮蓋房間窗戶。由於房內的風扇吹動黛妃遺體的頭髮及眼睫毛，他一度以為黛妃仍活著。他說，黛妃為人莊重，但不失幽默，非常體貼身邊的助手。

(中時)