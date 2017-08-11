送蛋車拋錨　員警揮汗推車相助解除「炸蛋」危機

送蛋車在烈日下拋錨，員警揮汗協助推車解危。（陳淑芬翻攝）

台灣各地近日高溫，熱浪襲人，中市日前有一輛送蛋車在臺灣大道與忠明路口拋錨，阻礙交通，司機急如熱鍋螞蟻，第一分局公益派出所巡佐簡益祥及警員吳俊皓巡邏發現，揮汗協助推車到路旁陰涼處，司機頻頻謝警，否則，恐怕車內雞蛋已被曬成「炸蛋」了。

第一分局公益派出所巡佐簡益祥、警員吳俊皓日前上午巡邏經過臺灣大道與忠明路口，發現烈日下有部小貨車停於內側左轉車道卻不左轉，影響車輛通行。員警趨前關心探問，獲知小貨車拋錨，二話不說就協助將車推至路旁。

警方調查，小貨車是大雅區的雞蛋業者送貨車，司機說，他開車要到西區送貨，行經臺灣大道口停等紅燈，引擎出現怪聲，綠燈要起步左轉時，雖他滿頭大汗重複操作排檔桿，但小貨車卻停在原地一動也不動。

簡益祥初步勘查後，發現小貨車離合器故障才造成無法入檔，短時間應難以排除障礙，請駕駛在駕駛座控制方向盤，他與同事則到車後，使勁將車推到路旁，及時解危。

送蛋車駕駛頻頻向員警稱謝，還風趣地說，如果沒有警方主動協助，等到公司派車到場解困時，雞蛋可能早已被烈日曬到爆成「炸」蛋了。

(中時)