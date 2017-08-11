巫璋貴以軍事化管理 種植出美濃冠軍米
高雄市美濃區稻米品質評鑑競賽，今年參賽稻農以當地特色米種「高雄147」一分高下，7位農友進入決賽，從軍中士官長職務退休的70歲巫璋貴，以科技及軍事化管理種出良質米，今天奪得冠軍，榮獲獎金3萬元及一座獎牌。
今年有巫璋貴、林金清、鍾能光、林仁興、劉滿足、張喜禎、黃偉宸等7位農友進入決賽，評審們針對稻米外觀、米飯香氣及口感進行評選，前三名分別是巫璋貴、鍾能光、張喜禎，第一名稻農將代表美濃區爭奪今年度台灣稻米達人冠軍賽。
巫璋貴說，他2005年自國防部中科院退伍後就返鄉種稻，近年在農會輔導下轉種高雄147品種良質米，投入種稻後，他向改良場專家學習科學種植技術，再依部隊軍事化模式，嚴格管理插秧、施肥、除草等步驟，按部就班種植稻米。
他說，稻米種植、生長過程他都會紀錄下來，連續7年參加美濃農會舉辦的競賽，前5年都只獲優勝，但他會檢視並調整種植方法，稻米品質一年比一年好，去年獲得亞軍，今年終於榮獲冠軍，讓他感到非常開心。
美濃農會總幹事鍾清輝說，明年契作面積盼增加至300公頃，希望結合農糧署稻作直接給付及農業局契作良質米運費補助等兩項利多，鼓勵農民種好米。
(中時)
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