韓女無力撫養連殺兩骨肉 4年後被捕

南韓媒體報導，慶尚南道一名女子涉自2013年起，殺害自己兩名骨肉並棄屍。當地警方去年底獲悉事件後展開調查，涉案女子於犯案4年多後被捕。

媒體稱，現年35歲的涉案女子於2013年6月，在昌原巿生下嬰兒，之後將其勒斃，並在附近一處戶外棄屍。翌年11月，該女子在友人家中又誕下一名嬰兒，之後同樣將之殺死，棄置昌原巿一個火車站的花槽。

警方最近拘捕該女，但未有公開其身分。報導稱，該女坦承因無力撫養嬰兒而犯案。警方表示，他們根據女子的供詞，在其中一處地方找到用膠袋包住的一具嬰屍，並正尋找另一具嬰屍。

(中時)