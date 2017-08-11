台鐵爆炸案 林英昌判賠台鐵683萬 恐全民買單
犯下台鐵爆炸案，造成26人受傷的林英昌，台灣鐵路管理局提出民事求償訴訟，要求林賠償車廂損失、代墊受傷乘客醫藥費等款項683萬多元。台北地院今(11)日審結，法官判林英昌要如數賠償台鐵。
刑事責任部分，林英昌日前才為高院二審判刑29年10月 ，對於本案民事賠償，沒有什麼資產的林恐無資力賠償，台鐵最後可能拿不到賠償，轉由「全民買單」。
本案起於去年7月7日晚間，台鐵1258次北上區間電聯車即將進入松山站之際發生爆炸，造成26人受傷；警方事後調查，發現傷者之一的林英昌涉有重嫌。案經 台北地檢署偵結，依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪起訴林英昌，一審台北地院判林30年徒刑，案經上訴高等法院，日前改判29年10月徒刑。
(中時)
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