嚴淑明遊歐亂跑 深夜驚見酒醉露鳥俠

嚴淑明常在臉書曬美照，日前她到歐洲旅行還遇到露鳥俠。（圖／取自《on.cc東網》、嚴淑明 Mandy Yan臉書）

女星嚴淑明曾來台發展，因大膽敢露的風格被封「話題女王」，近年來她將重心放回香港，今(11日)港媒報導，最近她到歐洲周遊列國充電度假，足跡踏遍佛羅倫斯、米蘭、瑞士等地，有一晚她在荷蘭街頭亂走，竟撞見醉漢在路邊露鳥小便，使她下秒只好裝沒看見走過，但心裡其實超挫。

現年44歲的嚴淑明當年在台曾因不慎走光爆哭，大膽的她也曾爆料多年前參加試鏡，被投資老闆要求「潛規則」，她因不答應而被換角，可謂一代話題女星。近年來她轉趨低調，但仍不忘在臉書和粉絲分享生活點滴，據《on.cc東網》報導，日前她到歐洲度假，攝影控的她還拍了不少美照，因深度旅遊感受十分充實。

嚴淑明表示，因這趟旅行讓她感受到歐洲不同的美，一洗她先前對歐洲只有購物的印象，笑說是「人長大了」，也自曝曾在荷蘭路上遇到露鳥俠，是這次出門最驚悚的回憶。

(中時電子報)