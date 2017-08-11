卡莉怪妞接棒渡邊直美 海外特展搞怪登場

卡莉怪妞首場海外展覽。（圖片提供：吉本興業）

卡莉怪妞海外特展超過100件作品。（圖片提供：吉本興業）

卡莉怪妞去年在原宿辦展吸引超過10,000人次參觀。（吉本興業提供）

吉本興業繼渡邊直美海外個展引起廣大迴響後，再度找來話題十足的卡莉怪妞，接棒舉辦「KYARY PAMYU PAMYU ARTWORK EXHIBITION 2011- 2016 IN TAIPEI」特展，展出超過100件作品，透過多元視角展示，將帶民眾能一窺卡莉怪妞的「異想世界」，長達51天的活動，將以卡利怪妞18張CD專輯封面設計為主題，包含封面拍攝時所穿的服裝、配件、造型以及未曾公開過的設計手稿，都將在此次的活動中展出。

「KYARY PAMYU PAMYU ARTWORK EXHIBITION 2011- 2016」是由日本知名創意家STEVE NAKAMARU一手操刀，造型風格備受討論，創造出卡莉怪妞獨樹一格的新潮流，去年12月在原宿舉辦展覽，為期9天的展期，不僅成為藝術、創意設計等相關人士的話題，也吸引了超過10,000人次參觀。

卡利怪妞首場海外巡迴特展選在臺北華山，主辦單位吉本興業希望能讓粉絲近距離體驗卡莉的世界觀，現場還有互動式立體展示，讓粉絲可以捕捉卡莉世界的畫面，無論是頭和髮的卡莉、機器感應讓卡莉逃跑、或是戴上長假髮等道具，都能讓粉絲彷彿置身與卡莉相同的情境。

活動將自8月12日開始到10月1日為止，而人在日本的卡莉怪妞，也隔空向台灣粉絲喊話：「出道以來5年間的精華都濃縮在這次的作品展裡，展覽也有販賣平常台灣買不到的周邊」，為紀念開展首站，主辦單位祭出200套限量加贈特製書套的寫真書。

(時報周刊)