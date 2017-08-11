MLB》達比修飆隊史留名第10K 多虧捕手偷好球？

達比修有最後第106球，葛蘭鐸巧妙的把它接成好球。(截自大聯盟官網)

達比修有相隔5天再先發，今(11日)對戰響尾蛇投得不如首戰順利，但轉隊後連2場先發飆10K，是道奇隊史自1954年來，首名披道奇戰袍前2戰皆飆雙位數三振第2人，說到最後1次三振，他可得感謝捕手葛蘭鐸(Yasmani Grandal)了！若非他巧妙一拉，那球有機會是保送收場。

達比修前役繳7局無失分好投，但此役控球相當不理想，總無法取得第1顆好球，面對22名打者中，有13名都是壞球走在前頭。他投到5下，連4壞保送大衛帕歐塔(David Peralta)，再送2K，球數即將破百之際，得對決戈史密德(Paul Goldschmidt)。

達比修前2打席都把戈史密德K掉，不過這次對決他投得辛苦，從球數2好1壞領先被凹到滿球數。兩人纏鬥到第8球，達比修變化球投到外角，戈史密德看著球進手套，已經覺得被保送準備跑上一壘，沒想到結果竟是單場第三度被主審拉弓箭，戈史密德還難以置信的跟主審理論了幾句。

從轉播來看，葛蘭鐸接球點在戈史密德膝蓋下方，進壘點則可能是略高一些的好壞球模糊地帶，官網則顯示那球位於右打外角低。最後被判好球，葛蘭鐸的接捕得記上一功，他向來擅於「偷好球」，據《Statcorner》資料顯示，他本季替投手多賺97顆好球，替球隊守下12.9分，皆是全聯盟第2佳。

(中時電子報)