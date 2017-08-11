民進黨：請吳敦義坦然面對黨產 誠實申報才能浴火重生

國民黨在8月12日黨產申報期限到期前，提出黨產申報報告，民進黨副秘書長徐佳青今表示，據了解，國民黨日前申報的資料仍有相當多缺漏，甚至刻意迴避多筆資料，呼籲吳主席身為國民黨領導人，應負起責任，作為一個負責任的政黨，應在期限內，儘速補足其黨產申報，不要讓黨產繼續成為國民黨的包袱。

民進黨今召開「請吳敦義坦然面對黨產問題，誠實申報才能浴火重生」記者會，發言人吳沛憶指出，依「全國土地基本資料庫」歸戶查詢，發現國民黨土地、物件等，和日前向黨產會申報數字有明顯差距。國民黨經過馬英九執政8年後，黨產總筆數明顯大量減少，請國民黨及吳敦義必須清楚說明! 同時本黨也請黨產會對此盡速查清。

吳沛憶說，國民黨名下的土地、房屋數百筆，卻為阻止不當黨產的清查，多次說發不出薪水，請問這是「住著帝寶在哭窮」的概念嗎？

發言人張志豪表示，國民黨要民進黨政府向共產黨追徵青島啤酒還給國民黨，但國民黨與中國共產黨之間是哥倆好，兩個兄弟之間有欠債問題，國民黨接收當黨產、共產黨接收當國產，如今事過境遷，還好意思要黨產會向中共追黨產？有關中共強佔國民黨產部分，請國共兩黨的主席運用國共論壇去好好商討。

徐佳青也出示民進黨申報公文表示，民進黨已於七月底如實完成申報，也主動將新境界基金會申報為附隨組織，希望能給國民黨一個示範。國民黨有那麼多的黨營基金會，是否有在申報範圍之列?

徐佳青說，依據《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》規定，逾期未申報財產者，處新臺幣100萬元以上5百萬元以下罰鍰。每逾10日，得按次連續處罰。其財產推定為不當取得之財產，依第六條規定移轉為國有、地方自治團體或原所有權人所有。所以再次呼籲吳主席盡速申報，一來讓黨產會能夠替國民黨甩開黨產的包袱，二來避免未申報逾越相關規定，被指定為不當黨產，收歸國有。

(中時)