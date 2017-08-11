麥寮國小巧固球隊過關斬將 勇奪世界第一
雲林麥寮鄉麥寮國小巧固球隊前往印尼參加「世界盃沙灘青少年巧固球錦標賽」，勇奪世界金牌，11日麥寮各界出動陣頭迎接奪金小將。此次台塑企業贊助50萬元經費，球隊才得以出國比賽，企業與地方合作為國爭光，傳為美談。
麥寮國小巧固球隊成軍20餘年，參與國內賽事表現優異，屢屢拿下全國冠軍，今年從縣賽、全國賽過關斬將，拿下全國冠軍，代表台灣前往印尼參加國際「2017世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽」，勇奪男童組世界金牌。
今天巧固球隊金牌小將凱旋回鄉，麥寮鄉長許忠富、鄉代會主席蔡長昆、麥寮拱範宮主任委員張克中等地方各界人士出動陣頭相迎，踩街隊伍繞行市區接受民眾歡迎，副縣長丁彥哲也代表縣政府，頒發加菜金嘉勉為國爭光的小將們。
(中時)
關鍵字：麥寮國小、巧固球、世界盃沙灘青少年巧固球錦標賽
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