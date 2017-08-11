參與式預算民主 選前之夜提案力拚
雲林縣古坑鄉公所創新推動社區營造新模式，以古坑及華南生活圈作為示範點，辦理公民及參與式預算民主，鼓勵居民針對社區問題提出解決方案，歷經多次公民大會後，晚間進入選前之夜，各提案人加緊宣傳爭取選票，明日投票決勝負。
這項公民審議民主模式激勵出居民創意大噴發，古坑生活圈一口氣提出8個社造方案，有復興竹編等傳統手工藝及美食；有利用裝置藝與入口意象力推咖啡以外的農特產品；有要教阿公阿嬤如何善用3C和年輕世代接軌；有活化沈寂多年樂團；有傳承古早味；有為弱勢老人送餐；有為古坑出導覽專書；還有強化親子關係講座並推咖啡特色美食。
華南生活圈則提出6案，包括把地方信仰中心的宮廟營造成居民活動中心，以及方便遊客休憩的場所；整修社區廚房讓志工媽媽交流廚藝；標註歷史景點牛鼻石；力促老人參與活動；修繕百年老宅成青年打工換宿點等。
民政課長曾春渾指出，由於每個社區只有3個方案可以獲得執行經費，提案社團及夥伴無不絞盡腦汁，進行拜票及拉票。古坑生活圈的提案人連續幾天在夜市進行方案展示，也在市場周邊掃街拜票，做最後的衝刺。
而華南生活圈的提案人也不遑多讓，今天晚上舉辦選前之夜，強化說明提案內容，爭取更多居民參選投票，鄉長黃意玲也到場為大家加油，替整個公民審議，居民公投活動帶來高潮。
黃意玲表示，將社造納入公民審議與參與式預算操作，從過程中看見每位提案人，為使所提方案獲社區居民認同，無不奮力的宣傳與拉票，而社區居民也認真想了解，俾投下最寶貴的一票，真正由居民做主，成效超乎想像。
(中時)
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