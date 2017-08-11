美防長放狠話：若北韓對關島動武 將終結其政權
繼川普之後，美國國防部長馬提斯9日也對北韓放狠話，稱「如果朝鮮真的軍事打擊關島，將導致朝鮮政權的終結。」
根據鳳凰網引述央視的報導，馬提斯9日發表一份措辭激烈的聲明，這份聲明也被認為是他擔任美國國防部長以來，對朝鮮的最強硬表態。
馬提斯在聲明中奉勸北韓「不要考慮任何對美國及美國盟友的軍事行動，否則將導致朝鮮政權的終結和民眾的毀滅。」
馬提斯指出，論軍事打擊實力，北韓根本就不是美國的對手，美國及盟友擁有全球「最精準、演練最充分、最強勁」的軍事力量。他說，北韓必須停止與世界為敵、孤立自己的做法，遵照聯合國安理會的要求，停止核子試驗和彈道導彈試驗。
雖然馬提斯放了狠話，但據美方官員透露，美國對北韓威脅等級的評估暫時還沒有發生變化，軍方也沒有向朝鮮半島增派軍力或武器裝備。
(中時電子報)
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