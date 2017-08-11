司改忽略兒少性別議題 法務部：努力中

針對司改國是會議委員質疑及媒體報導司改兒少及性別議題遭忽略一事，法務部今天傍晚以新聞稿表示，法務部相當重視兒少、性別議題，已努力推動，但兒少、性別議題因事涉跨部會政策，法務部日後將持續與政府其他單位協同推動。

法務部表示，法務部已針對兒少、婦幼弱勢在司法程序上特殊性，提供必要之保護與協助、另法務部鎮已設有「性別平等專案小組」；對於有關通姦、兩小無猜性行為除罪化及優生保健法修法部分，輿論意見尚有正反爭議，法務部將持續推動對話、釐清爭點尋求共識。

此外，有關少年撫育院全面改制為少年矯正學校部分，依少年矯正學校設置及教育實施通則第83條規定，少輔院本應於2003年全面改制，惟當時因國家財政困難遂暫緩。此為法務部持續推動政策，改制所需經費及人力甚多，需政府財政及人力到位方能完成。至於少年矯正機關是否與成人矯正系統分離，移由司法院或教育部一貫式處理，仍待日後繼續研商妥慎規劃。

法務部強調，司法改革面向很多，國是會議中各分組決議即高達200多項，法務部充分重視，也都會研議推動，但須先就核心業務提出改革方案，其他面向的改革，包括各界關注的兒少、性別平等議題，尤其兒少議題，尚涉及司法院、警政、社福、醫療等單位，有賴跨院、跨部會共同協商推動。

(中時)