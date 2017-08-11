遭質疑未如實申報黨產 國民黨酸：民進黨越俎代庖
民進黨下午（11日）召開記者會呼籲國民黨如實申報財產。對此，國民黨文傳會副主委李明賢表示，國民黨日前完成申報財產，同時公開呼籲全民共同查黨產，若有虛假即可向黨產會檢舉，領取高額獎金，國民黨態度光明磊落，足以證明毫無隱瞞。李並質疑，政黨財產申報是黨產會的業務，「請民進黨中央不要越俎代庖」。
李明賢表示，民進黨自稱7月完成財產申報，並列出「唯一」附隨組織「新境界文教基金會」，還說民進黨申報資料可以成為國民黨的示範。但事實是，民進黨政治人物成立基金會，不少是以文教之名，大行政治活動之實。
李明賢質疑，難道小英教育基金會、台灣維新基金會、高雄文化基金會、超越文創教育基金會這些分別由蔡英文、謝長廷、陳菊、蘇貞昌所控制的基金會，都不算是民進黨「附隨組織」？民進黨好意思自吹自擂，令人嘆為觀止。
對於民進黨指稱國民黨基金會眾多，李明賢強調，民進黨完全是信口開河，若有證據都請提交黨產會，相信蔡政府的黨產會一定會針對這些資訊清查到底，「請民進黨不用操心。」他並再次強調，若有任何黨產數字落差，國民黨歡迎大家檢舉，但若拿不出證據，就請民進黨停止政治操作，否則只是坐實了執政黨以公權力政治追殺在野黨的指控。
至於民進黨批評國民黨「住帝寶在哭窮」，李明賢反駁，歷經綠營一年來的政治追殺、凍結資產，國民黨的財務狀況早已十分困窘；反觀民進黨前後任主席蔡英文、陳水扁都住豪宅，到底那個政黨家大業大，相信民眾心中自有定見。
(中時)
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