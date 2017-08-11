上原多香子偷吃逼死尪 姦夫不堪打擊秒斬戀情

上原多香子早前被追問與阿部力不倫戀，沒有回應。(取自日網)

上原多香子當年抱著亡夫遺像淚流不止。(取自日網)

前日本女團SPEED成員上原多香子老公Tenn自殺3年後，被揭開死因與她不倫中日混血男星阿部力有關，還被曝光兩人激吻照，令上原多香子、阿部力一秒淪為全日本網民口中的姦夫淫婦。

現在又有日媒報導，其實阿部力是在Tenn自殺前2個月才與上原多香子交往，在得知後Tenn自殺身亡後，還因此大受打擊，斬斷與上原多香子這段不倫戀，整個人鬱鬱寡歡，與妻子、大陸女星史可也在2012年就分居，沒有聯繫。

另外，上原多香子在不倫戀被踢爆前，曾被日媒追問與阿部力婚外情一事，但她戴著口罩沒有回應，近日在大阪的舞台劇公演也照常舉行，未受影響。有傳上原多香子在丈夫自殺後，隨即向公婆道歉並坦承不倫戀，甚至按月付賠償金，但公婆後來又欲提高價碼，上原多香子不從，公婆才憤而公開真相。

(中時電子報)