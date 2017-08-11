上原多香子偷吃逼死尪 姦夫不堪打擊秒斬戀情
前日本女團SPEED成員上原多香子老公Tenn自殺3年後，被揭開死因與她不倫中日混血男星阿部力有關，還被曝光兩人激吻照，令上原多香子、阿部力一秒淪為全日本網民口中的姦夫淫婦。
現在又有日媒報導，其實阿部力是在Tenn自殺前2個月才與上原多香子交往，在得知後Tenn自殺身亡後，還因此大受打擊，斬斷與上原多香子這段不倫戀，整個人鬱鬱寡歡，與妻子、大陸女星史可也在2012年就分居，沒有聯繫。
另外，上原多香子在不倫戀被踢爆前，曾被日媒追問與阿部力婚外情一事，但她戴著口罩沒有回應，近日在大阪的舞台劇公演也照常舉行，未受影響。有傳上原多香子在丈夫自殺後，隨即向公婆道歉並坦承不倫戀，甚至按月付賠償金，但公婆後來又欲提高價碼，上原多香子不從，公婆才憤而公開真相。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。