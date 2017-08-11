黑心油事件 正義食品判賠135人共40萬5千

重創台灣美食王國形象，造成全民食安陰影的「黑心油事件」爆發後，消基會承受135位受害消費者的債權，到台北地院遞狀提出消費訴訟，要求正義食品等油品商賠償「正義、頂新豬油」部分，共22人起訴請求連帶損害賠償共3683萬528元，法官今(11)日審結，判決正義股份有限公司及總經理何育仁應連帶給付40萬5000元。

消基會針對黑心油風波，前年4月代理受害消費者遞狀提告，共向含頂新在內的51家廠商求償，分成「強冠油品」、「頂新牛油」、「正義頂新豬油」及「北海油品」四大項進行訴訟，前三項在北院審理，北海被新北地院裁定移送台南地院審理。

依消基會遞狀起訴資料，4案共代表884位受害者，向「頂新牛油」、「頂新正義豬油」、「強冠」、「北海」及其相關下游及經銷與曾使用頂新等公司油品的「王品」、「統一」、「全家」、「味全」、「味王」、「奇美」、「大潤發」、「義美」等共51家業者提起民事告訴，加計懲罰性賠償金與精神上損害賠償金後，求償金額總共1億839萬餘元。

其中「正義頂新豬油」部分，共22人起訴請求連帶損害賠償共3683萬528元，法官審理認為，本件事發時相關法規就食用油品的溯源管理規範並不周全，全委由業者進行自主管理，被告正義公司已訂有相關溯源管理措施且實際已在執行，只因總經理何育仁在原料豬油極度缺乏下，為能獲取足額原料豬油以生產大量豬油產品販賣牟利，才使用有「攙偽」、「假冒」原料油品產製黑心豬油產品。

製造販賣豬油產品時間僅在「103年2月起至9月間」遭查獲為止，時間並不長，這些食用豬油產品或食用系爭豬油產品為原料製成之食品之消費者，實際上食用到系爭豬油產品之量均甚有限，食用的次數不多，食用後至今也都未出現具體病徵，並因而求診治療，沒有財產上實際損害，每一消費者依食衛法第56條第1項請求非財產上損害賠償，以每人每一事件2000元為適當。

至於依消保法第51條請求懲罰性賠償金部分，則課以非財產上損害賠償0.5倍的懲罰性賠償金即為適當，故「103年間」食用到黑心豬油產品及其相關製品的消費者於本事件，每人得請求3000元。本案可上訴。

(中時)