銘傳大學指考零缺額 校長李銓：出在辦學國際化優勢

106學年度大學指定科目已於8放榜，銘傳大學近日完成招生比例統計，在少子女化的衝擊下，各大學缺額激增，但銘傳大學不僅核定招生名額全部招滿，還外加11個名額，全數透過此管道入學有1171人，招生結果突破100%，達到101%，銘傳大學校長李銓認為，與辦學國際化成果有關。

在招生多元入學政策下，銘傳大學今年經由特殊選才、繁星推薦、個人申請、四技二專、考試分發、運動績優等管道錄取4007名新生，另外加名額11名（僑生及原住民），合計4018名全部滿招。

銘傳大學校長李銓表示，銘傳吸引考生就讀的因素，包含高教師資豐富、理論與實務並重等。而為符應金融科技新趨勢，今年成立「金融科技學院」，可培養符合市場趨勢需求的學生。銘傳大學以優質教學和國際化的高教學習環境，多校區的校園版圖，贏得考生青睞，年年創下招生亮麗成績，今年再獲滿招，印證銘傳大學已成為考生最佳選擇學校。

(旺報)