銘傳大學指考零缺額 校長李銓：出在辦學國際化優勢
106學年度大學指定科目已於8放榜，銘傳大學近日完成招生比例統計，在少子女化的衝擊下，各大學缺額激增，但銘傳大學不僅核定招生名額全部招滿，還外加11個名額，全數透過此管道入學有1171人，招生結果突破100%，達到101%，銘傳大學校長李銓認為，與辦學國際化成果有關。
在招生多元入學政策下，銘傳大學今年經由特殊選才、繁星推薦、個人申請、四技二專、考試分發、運動績優等管道錄取4007名新生，另外加名額11名（僑生及原住民），合計4018名全部滿招。
銘傳大學校長李銓表示，銘傳吸引考生就讀的因素，包含高教師資豐富、理論與實務並重等。而為符應金融科技新趨勢，今年成立「金融科技學院」，可培養符合市場趨勢需求的學生。銘傳大學以優質教學和國際化的高教學習環境，多校區的校園版圖，贏得考生青睞，年年創下招生亮麗成績，今年再獲滿招，印證銘傳大學已成為考生最佳選擇學校。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。