搭電梯母子雙亡 業務過失致死更一審無罪

4年前高雄發生謝姓婦人帶著3歲小孩搭電梯母子雙亡意外，維修電梯的李姓技術人員，因涉嫌業務過失致死被起訴，一審獲判無罪、二審改判徒刑5月，經最高法院發回後，高雄高分院更一審再判李男無罪。

更一審合議庭認為，使用於電梯的可程式控制器（PLC）法令並沒有明確規範使用年限，而李男測試時燈號正常，已盡維修義務。據了解，李男公司數月前已跟家屬和解。

(中時)