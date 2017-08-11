老人家手滑？ 酸民推文嘲諷川普誤按讚

好糗，川普手滑，對酸民的推文按讚。（翻攝自美國紐約每日新聞報網站）

美國總統川普推特治國舉世皆知，年過7旬依舊熱衷社群媒體。星期四深夜將近11點，他在新澤西州渡假不忘滑手機，結果手滑，在一則消遣他的推文按讚，2小時後才發現。

專以嘲諷川普家族和保守派政客為樂的推特帳號「亞歷山大漢彌頓」（Alexander Hamilton）周四貼出通俄門的新聞報導連結，並發表陰謀論評論：「他（川普）可沒起肖，他和（北韓領導人）金（正恩）、（俄羅斯總統）普丁合作無間，一起轉移（通俄門調查）焦點。」「你們信嗎？強暴…狂歡…朝鮮…川普…搞什麼鬼 #朝鮮事件就是要轉移焦點」

這篇推文順便標記了川普的推特帳號，總統大人當然看得到，但川普完全沒發現該po文還標記了另一個鼓吹彈劾川普的帳號，更沒注意到推文是在酸他，而非歌功頌德，或許太嗨了才會手滑，通常只會發文或者轉貼（retweet），難得按讚（like）的川普，竟然忘情按下了他玩推特多年以來的第13個讚，當場被媒體抓包，並截圖留念。

不到2小時後的次日凌晨，川普總算刪掉了讚，免得鬧笑話。這不是第一家庭頭一次差點讓推特暴動。第一夫人梅蘭妮亞3月時，曾對一則稱她「和川普之間隔著一堵牆」的推文按讚，讓推友們為之瘋狂。

(中時)