富邦季中選秀 首輪楊晉豪510萬達共識

富邦悍將今年季中選秀，選進高中強棒楊晉豪，確定以510萬達成共識。(圖/截自楊晉豪臉書粉絲團)

富邦悍將今正式與季中選秀第一指名選手楊晉豪完成談約，楊晉豪將以簽約金 510 萬元加盟富邦悍將，二軍月薪 5 萬元，升上一軍月薪 7 萬元。楊晉豪非常高興能加入富邦悍將，再度與高苑工商的學長申皓瑋成為隊友，楊晉豪選擇背號 23 號，也期許自己能追隨學長的腳步，為球隊貢獻一己之力。

下個月將滿 19 歲的楊晉豪是少數兼具腳程與長打能力的選手，青棒時期就是球隊倚賴的中心打者，高三時期更以鎮守游擊大關為主，壘間破壞力相當強大，除了可擔任內外野的優替人外，過去高中時，還曾客串上場投球，偶爾臨危受命登板救火，球速可達 140 公里以上。

楊晉豪的身體素質、協調性相當好，攻、守、跑能力都獲得很高評價，打擊後跑到一壘只需要 4.1 秒，比大聯盟平均速度 4.2 秒還快，是值得栽培的潛力新秀，未來無論楊晉豪在一軍或二軍出賽，球團將會以長期來培養他，期待未來能成為球隊大將。

(中時電子報)