法國已售出25萬顆遭殺蟲劑汙染毒蛋

法國農業部長特哈維11日指出，法國全境自四月以來已經售出約25萬顆遭農藥芬普尼（fipronil）殺蟲劑汙染的毒雞蛋。

法國在四月十六日到五月二日之間，分銷出從比利時進口的第一批約19萬6000顆毒雞蛋，接著又在7月19日到28日之間由零售商折價售出從荷蘭進口的第二批約4萬8000顆毒雞蛋。

遭到殺蟲劑芬普尼汙染的荷蘭毒雞蛋不只流竄到德國與比利時，部分蛋農還供貨給英國、法國與波蘭等國，因而問題將持續發酵。

(中時)