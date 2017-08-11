流浪貓中途之家認養人 缺乏妥善照顧機制

台中市一名盛姓女子，長期領取流浪貓的中途經費，因缺乏妥善照顧機制與圈養空間，市府已依動保法開立勸導單限期改善，並暫停其持續自收容所帶貓出所，同時介入協助送養。

動保處指出，該名女子所收養的傷病貓隻均有醫療紀錄，並植入晶片，將加強輔導追蹤，如限期未改善，將依動保法開罰，如涉棄養行為，最高將處15萬元罰鍰。此外，動保處也將建請中央解決TNR相關疑義，進一步保障動物權益。

動保處長林儒良表示，因應零撲殺政策，市府積極媒合具有愛心的動保團體或中途之家照顧流浪犬貓，以減少收容所適應不良或空間擁擠死傷的問題。動保處推動「流浪動物中途收容管理」，在動物醫院、動保團體或個人中途12天期間，每隻最高可獲1200元飼料費及1000元醫療費。若該中途貓隻獲民眾認養，即完成結案，停止經費支出。

動保處指出，市府皆會派員事先審查申請中途之家其能力環境等基本要件，挑選出的中途收容貓犬，皆會植入晶片掃描，以利追蹤稽查後續認養的狀況。

盛姓女子去年向動物領養的流浪貓，經過民眾認養及TNR放養後，目前在其租屋處約剩不到100隻。而動保處所提供的補助範圍包括每中途一隻犬貓的1000元醫療費用，採「實報實銷」，以及一日上限100元，最多12日的飼料費。

動保處表示，經查盛姓女子有提供貓隻基本生活照顧，但未盡妥善之處，包括貓隻生活空間不足等問題，市府已依動保法開立勸導單限期改善，並暫停其持續自收容所認養犬貓。

另外，盛姓女子所收養的傷病貓隻皆有醫療紀錄，動保處將持續會同義務動保員及機動動保員，加強稽查輔導，督促其改善領養環境，並介入協助送養。如限期未改善，將依動保法開罰，如涉棄養行為，將處最高15萬元罰鍰。

至於有關動保團體認為盛姓女子透過中途之家的機制認養貓咪後，不應再透過TNR的概念放養；動保處表示，TNR相關放養認定我國尚未入法，仍有模糊空間，法律上確實未限制中途之家認養貓咪後不得以TNR放養，動保處將建請中央解決TNR相關疑義，進一步保障動物權益。

(中時)