為養4歲兒 姐弟戀鴛鴦偷竊皮包

警方訊後將黃男、周女2嫌依竊盜罪嫌移送法辦。 （林雅惠翻攝）

高市一對鴛鴦盜日前到仁武區八德中路藥局購物時，發現有人將手提包放置於機車前腳踏墊上，臨時起意竊走手提包，員警接獲報案，不到1小時就逮獲黃男、周女2嫌，周女嘆說為了養4歲兒子才鋌而走險，員警訊後依竊盜罪移送法辦。

警方表示，這對鴛鴦盜是姊弟戀，2人相差6歲，35歲的黃男是搬運工人，大5歲的周女無業，2人均有竊盜前科，其中黃男還是名酒駕通緝犯，8月8日晚間10時，2人前往仁武區八德中路藥局前購物時，發現有人疏於將手提包放置機車前腳踏墊上，趁機竊走包包，被害人購物結束時發現手提包不見，立即報案。

警方調查，周女、黃男2人租屋同住，經調閱路口監視器，以車號追人，只花50分鐘就在楠梓區高楠公路段攔下2人，追回手提包內的5600元現金及被害人證件，2嫌均坦承犯行，周嫌供稱，她為了養家中小孩才臨時起念竊取被害人手提包，一切都是為生活所逼。

員警偵訊後全案依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，黃男因酒駕在8月1日遭發布通緝，訊後依竊盜及通緝解送歸案。

(中時)