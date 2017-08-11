李應元視察六輕 督促台塑改善空汙

環保署長李應元（拿麥克風者）至麥寮港現勘綠港設施。（圖／環保署提供）

視察室內煤倉。（圖／環保署提供）

視察台塑苯乙烯三廠雨水回收。（圖／環保署提供）

環保署長李應元重視六輕工業區空氣污染防制情形，南下視察六輕工業區空氣污染改善現況，督促台塑企業依規劃策略積極落實各項空氣污染改善措施，加速空氣污染改善工作。

為推動石化業持續改善空氣污染，環保署已於100年2月1日修正發布「揮發性有機物空氣污染管制及排放標準」，加強管制廢氣燃燒塔、儲槽、設備元件、廢水處理設施等排放源。

六輕工業區為我國重點工業區，區內設有石化業及電力業等重型工業，依法規標準規定，台塑企業已設置製程常態廢氣回收系統，減少44座廢氣燃燒塔廢氣排放量，並完成551儲槽之薄膜回收及密閉收集處理設備；為降低設備元件洩漏發生機率，除優先採用低（無）洩漏形式外，並加強維修及巡檢。

為有效監控六輕工業區鄰近地區空氣品質，環保署也要求台塑企業於雲林縣麥寮鄉、崙背鄉、褒忠鄉、東勢鄉、台西鄉、 土庫鄉、四湖鄉、彰化縣大城鄉及嘉義縣東石鄉共設置 10座監測站，監測氣象、懸浮微粒（PM10）、細懸浮微粒（PM2.5）、二氧化硫（SO2）、一氧化氮（NO）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳、臭氧（O3）、總碳氫化合物（THC）、有機光化前驅物（54種）、有害空氣污染物（52種）、甲醛、乙醛、重金屬（7種）、酸鹼氣（8種）、硫化物等異味污 染物（6種）及戴奧辛等100多種項目。

環保署除管制大型工業製程外，亦要求台塑企業積極推動移動污染源、麥寮港區運輸空污改善工作。台塑企業預計於106年底前使用4期（含）以上排放標準之柴油大貨車達159輛；107年底前將含硫份3.5%之高硫燃油改為含硫份小於 0.5%的低硫燃油，預估可減少麥寮港船舶排放之硫氧化物排放量達2025噸/年；規劃108年底前設置船舶自動辨識系統 （AIS），推動船舶進出港減速，要求船舶在距離麥寮港20 浬內，將船速降至12節以下，減少空氣污染物排放。

為掌握六輕工業區空氣污染物排放，工業區排放管道裝設連續自動監測設施監測亦是重點管制工作，目前已納管34根排放管道裝設連續自動監測設施，監測數據需與環保機關連線，管制排放量約占六輕工業區硫氧化物及氮 氧化物總排放量79%與68%以上。

依照106年7月10日預告修正之「公私場所應設置連續自動監測設施及與主管機關連線 之固定污染源」草案，六輕工業區44根廢氣燃燒塔亦將納入管制，並且再增加管制10根排放管道，可提升六輕工業區硫氧化物及氮氧 化物總排放量之掌握率至81%與69%以上。

環保署表示，電力設施空氣污染改善亦是該署現正積極推動的「14+N」空氣污染防制策略重點工作項目，日後將持續督促六輕工業區電力設施污染改善，請台塑企業評估增設燃煤機組空氣污染防制設備，或規劃將燃煤機組汰換為天然氣機組，加速改善空氣品質。

(中時)