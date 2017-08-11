美國總統川普（右）、北韓最高領導人金正恩（左）。（圖/美聯社/合成）

《了解與互信 兩岸一定旺》 不按牌理出牌金正恩vs.火與怒川普 韓戰2一觸即發?

今天星期五小週末，但地球上有兩個角落飄出戰爭煙硝味，一個是北韓和美國，金正恩和川普持續隔空對罵，因為金正恩手握三招「導彈、大砲、特種部隊」，完全沒在怕？

另外一邊，中印兩國仍在對峙中，根據印媒報導，中印邊界洞朗一側的村子，被要求開始撤村，中印之戰真的要開打了嗎？雙方現在的戰術布局又是什麼？鎖定「了解與互信，兩岸一定旺」，精彩剖析！

本集來賓為資深媒體人謝寒冰、韓國昌信大學榮譽教授劉順達、資深國防諮詢委員宋兆文、資深媒體人羅友志、軍事評論員魏東旭(北京連線)。

從台灣出發，了解世界脈動 從大陸視角，建立兩岸互信

兩岸關係剖析 國際角力探討 請鎖定每週一到週四晚間22點 中視頻道

(中時電子報)