沒膽也結石　老婦昏迷撿回一命

「沒膽也結石」的蔣姓老婦（中）在熱心里長吳繼全（右）及醫療、社工人員照顧下，已漸康復。（南投醫院提供）

南投醫院外科主任李博彰解說「沒膽也結石」發生情況與可能原因。（南投醫院提供）

南投市75歲蔣姓婦人日前被發現昏迷在租屋處，衛福部南投醫院急診搶救時發現她雖已無膽囊，但膽管仍結石堵塞引發敗血性休克，經緊急手術救回一命。醫師說，該患者30多年前就因膽結石而切除膽囊，會再結石與飲食習慣有相當關連。

南投醫院外科主任李博彰表示，患者膽管結石合併阻塞性黃疸。正常膽管大小不到0.5公分，但她的膽管已被結石堵住而腫脹擴大超過2公分；由於結石阻塞膽管，膽汁排不出便造成黃疸、引發敗血危及生命。

至於膽囊被摘除後為何還會結石？李博彰解釋，膽囊切除後肝臟仍繼續分泌膽汁，若持續暴飲暴食或其他因素，還是有可能產生膽管結石。

蔣婦昏迷送醫時因無家屬陪同，由平山里長吳繼全擔任醫療見證人，患者手術順利，住院期間里長與熱心的里民們接力陪伴與支持，現患者已康復返家。

南投醫院院長洪弘昌表示，為使弱勢族群獲得更好的照顧，該院主動提供個別化的健康照顧服務。結合村里長、社福單位透過在地化服務，提供弱勢關懷協助，將醫療衛生與社福結合具體化，其「友善就醫全人整合照護服務」榮獲SNQ國家品質標章認證。

(中時)