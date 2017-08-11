懶理菲鋒放閃 李亞鵬現身台W飯店曬熟男胴體
天后王菲2013年與李亞鵬閃電宣布離婚，女兒李嫣則由兩人共同扶養，本月8日過48歲生日的王菲，日前被網友捕獲和情郎謝霆鋒現身日本旅遊兼慶生，而曾表示不排斥再婚的李亞鵬，今(11日)被港媒報導現身台灣W飯店游泳池畔，可見他體態依舊健美，大展熟男魅力。
45歲的李亞鵬與王菲分開後，生活重心都放在照顧女兒李嫣身上，也常曬出父女倆都處旅遊照，羨煞粉絲，今年2月網上驚爆李亞鵬秘密再婚還生了雙胞胎，事後遭當事人澄清是烏龍傳聞，但李亞鵬也沒把話說死，笑說種種祝福他都收下了，「會有那麼一天的」，暗示仍有意找另一半。
眼見前妻王菲與謝霆鋒交往穩定，李亞鵬似乎也相當享受自己的單身生活，據香港《蘋果日報》報導，日前有讀者目擊李亞鵬穿著泳褲現身台灣知名W飯店游泳池，目擊者稱當天看到李亞鵬時而下水游泳，時而在岸上曬日光浴，身材維持得十分健碩，吸引不少人目光。
(中時電子報)
關鍵字：李亞鵬
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。