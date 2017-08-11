懶理菲鋒放閃 李亞鵬現身台W飯店曬熟男胴體

李亞鵬遭目擊現身台灣W飯店游泳。（圖／取自一號立井微博）

天后王菲2013年與李亞鵬閃電宣布離婚，女兒李嫣則由兩人共同扶養，本月8日過48歲生日的王菲，日前被網友捕獲和情郎謝霆鋒現身日本旅遊兼慶生，而曾表示不排斥再婚的李亞鵬，今(11日)被港媒報導現身台灣W飯店游泳池畔，可見他體態依舊健美，大展熟男魅力。

45歲的李亞鵬與王菲分開後，生活重心都放在照顧女兒李嫣身上，也常曬出父女倆都處旅遊照，羨煞粉絲，今年2月網上驚爆李亞鵬秘密再婚還生了雙胞胎，事後遭當事人澄清是烏龍傳聞，但李亞鵬也沒把話說死，笑說種種祝福他都收下了，「會有那麼一天的」，暗示仍有意找另一半。

眼見前妻王菲與謝霆鋒交往穩定，李亞鵬似乎也相當享受自己的單身生活，據香港《蘋果日報》報導，日前有讀者目擊李亞鵬穿著泳褲現身台灣知名W飯店游泳池，目擊者稱當天看到李亞鵬時而下水游泳，時而在岸上曬日光浴，身材維持得十分健碩，吸引不少人目光。

(中時電子報)