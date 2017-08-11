行政大樓首創 超商進駐桃園市府

桃園市政府引進超商，為行政大樓首間，員工相當期待。（甘嘉雯攝）

便利超商進駐市府，後門也將配合延後1小時，至晚間19點才關閉。（甘嘉雯翻攝）

桃園市府大樓將於一周後，設立首間便利超商，祕書處長顏子傑表示，年初時到台南、高雄考察，看見別人行政大樓有萊爾富，也有嶄新明亮的員工餐廳，因此著手進行行政大樓改造計畫，11日起進行進行試營運，一手打造的團隊開心說「是的，我們也有了！」

引進便利超商進駐市府大樓，桃園市是6都行政大樓中，第五個引進便利超商的政府機關，顏子傑說，能夠實現許多市府員工與洽公民眾多年的期待，是他的責任、祕書處早就應該提供的便民服務，他希望市政大樓能以現有的建築空間，在創意與適度調配下，開啟更便利、更多元的服務。

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