夢想20歲前存百萬 高職女竟當車手頭
就讀高職的王姓女學生，夢想20歲前能存百萬元、到英國遊玩、買跑車，竟加入詐騙集團當車手頭頭，還「好康倒相報」找來國高中同學來當「下線」，被警方偵破共逮捕10人，其中竟然有3男4女都未成年，讓人搖頭。
屏東陳男今年4月接獲詐騙集團電話，表示其兒子替人擔保借款沒還被黑道抓，要賠錢才能放人，他尋求警方協助，警方現場埋伏，當場逮捕3名車手，2男1女全未成年。
警方認為其背後還有集團，刑事局偵查第八大隊及屏東警分局組成專案小組，追查4個多月，終於逮捕綽號「沙皮」29歲楊姓男子為首的詐騙集團及其成員。楊男負責與大陸詐騙電信機房聯繫，他再找王女當頭，負責尋找車手。
王女以「賺錢快、獲利高」邀約國、高中同學加入，採亂槍打鳥方式找被害人，全台有14人共騙走600多萬元，最高1筆80萬元。若被害人沒現金，詐騙集團便要被害人拿值錢的財物、金飾等，車手拿到手後再變賣換現金。
車手分到的詐騙金額僅1%，王女去年9月到今年2月才獲得3、 4萬元的「績效獎金」，全都拿去買衣服、吃喝玩樂。金額雖不多，但她仍抱著夢想，希望藉由當車手一圓發財夢。她說希望20歲前存到100萬元，可以到英國看大笨鐘，買跑車。
警方說，這群未成年者價值觀念偏差，完全金錢至上。王女手機被警方查扣，還問「為什麼要查扣我的手機？才剛買沒多久！」警方訊後將集團10人依涉嫌詐欺罪移送屏東地檢署偵辦。
(中時)
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