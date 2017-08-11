網球》盧彥勳逆轉勝 挑戰賽第29冠差一步
盧彥勳11日濟南挑戰賽男單4強上演逆轉戲碼，面對世界排名140日本好手添田豪，盧彥勳拚戰2小時28分鐘，先讓一盤倒趕兩盤，4比6、7比6(7)、6比4拿下決賽門票。
賽前對戰添田豪4連勝，盧彥勳11日開賽卻陷入苦戰，首盤就被添田豪破發落入0比2落後，首盤4比6讓出。次盤盧彥勳找回節奏，雙方互保將戰局延長到搶七，盧彥勳6比7情況強勢挽救賽末點，連下3分，9比7勝出扳平戰局。
打出逆轉氣勢，盧彥勳決勝盤只花37分鐘，4比4後破發添田豪連下2局奪勝，續寫對戰添田豪不敗紀錄。盧彥勳挑戰賽第29冠對手將是立陶宛貝蘭基斯（Ricardas Berankis），貝蘭基斯準決賽對手俄羅斯鄧斯科伊(Evgeny Donskoy)棄賽，貝蘭基斯不費吹灰之力挺進決賽。
(中時電子報)
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