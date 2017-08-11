橋頭地檢署破獲盜伐集團 貴重林木市價4千萬元

檢警聯手破獲盜伐集團。(郭韋綺翻攝)

檢警聯手破獲盜伐集團。(郭韋綺翻攝)

橋頭地檢署日前指揮警察局刑事警察大隊、內政部警政署保安警察第七總隊第八大隊、旗山分局等，兵分7路，前往高雄市仁武、大社、旗山、六龜、甲仙及屏東土庫等地，搜索盜伐集團藏放貴重林木儲木場7處，共查扣牛樟、櫸木、紅檜等珍貴林木，總材積逾270立方公尺，市價高達4000多萬元；另於高雄碼頭攔截裝有大批牛樟木6個貨櫃，今（11）日持法院裁定扣押牛樟木，林姓主嫌等人經檢方訊問，認涉犯森林法第50條第1項之故買、收受贓物罪嫌重大，分別以3萬元至20萬元不等金額交保候傳。

(中時)